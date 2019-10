Las mujeres ganan hasta 4 veces menos que los hombres

En Bolivia, la población masculina gana entre 1,5 y 4 veces más que las mujeres por el mismo trabajo, según un informe de ONU Mujeres, citado por la agencia de noticias Fides (ANF). La institución recordó además que tampoco hay igualdad en el acceso a la educación.



La representante de esa entidad en Bolivia, Elisabeth Salguero, indicó que "es necesario visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres y avanzar en materia de educación.



También se hizo un llamado para avanzar en la igualdad de género enfatizando en que "no habrá desarrollo sostenible posible sin igualdad de género". Los desafíos fundamentales son la eliminación de la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las mujeres.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Salguero explicó a la ANF que la igualdad de género es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que los países miembros de Naciones Unidades deben cumplir hasta 2030.



"Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas", es el objetivo 5 que eliminar la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas contra la mujeres.



Otros temas pendientes



La representante comentó que, entre otros temas pendientes, está la prevención del embarazo no deseado en adolescentes y la violencia contra la mujer, especialmente la de tipo sexual.