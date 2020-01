Claudia Mercado Rivero: “El estilo lo adquirís con los años”

Claudia Mercado Rivero lleva 18 años inmersa en el mundo de la moda, es una destacada diseñadora nacional que cada vez que exhibe su trabajo en las pasarelas deja impresionados a todos por la originalidad de sus propuestas.

Su pasión por la moda es una herencia de su madre, que se encargaba de diseñar y costurar las prendas de su pequeña. “Afortunadamente no heredé solo el gusto, también sus habilidades. Recuerdo que en casa siempre había telas, hilos y lanas. A ella le encantaba combinar todo”, rememora.

Actualmente se encuentra trabajando en su nueva colección de invierno; y también está a cargo de la decoración de la tienda de Muebles Saccaro y SCA.

La moda no debe complicar

A pesar de su imagen impecable, aclara que es una mujer práctica, natural y a la que no le gusta complicarse con el vestuario. Cree que lo principal es sentirse cómoda y que la ropa debe adaptarse al estilo de vida y la filosofía de quien la lleva.



Nunca pensó en una definición para su estilo, porque no es algo premeditado; sin embargo, confiesa que se inclina por los colores, las texturas y la naturaleza, esta última en cuestión de telas, en las que prefiere el lino, la seda y el algodón.



“El estilo lo vas adquiriendo con los años. En mi caso, he ido variando por etapas y circunstancias”, expresa.



Entre sus prendas favoritas están las camisas, de preferencia blancas, y los pantalones, que acompaña con un accesorio estrella: un hermoso bolso de cuero.



Y dice que su practicidad llega a tal punto que para ella no existe el dilema de qué vestir de día o de noche, “se puede usar lo mismo, diferenciándolo con accesorios más llamativos y detalles como un sobre”.



Una de sus marcas personales es un anillo de plata que siempre lleva en la mano

izquierda, además de una infinidad de accesorios, todos de su creación.

Como toda fanática de la moda tiene prendas fetiche, como anillos, collares grandes, cosas hechas a mano, bordados, artesanales y pañuelos.

Cómo verse como ella



No se considera un referente de la moda. “Soy muy simple y muy básica”, se excusa.



Para esta producción la diseñadora lució los accesorios creados por ella misma combinados con atuendos de la tienda Marcia María que van con su estilo