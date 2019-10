Mujica será mediador de la paz en Colombia

El expresidente de Uruguay José Mujica actuará de mediador en el proceso de paz entre el Gobierno de colombia y la guerrilla de las FARC que tiene lugar en Cuba, según el diario español "El Mundo".



En una entrevista concedida al diario, Mujica confirma que viajará los próximos días a la isla caribeña para establecer un diálogo con los principales negociadores de la guerrilla colombiana y calificó de "delicado" el estado actual de las negociaciones de paz.



El ex mandatario uruguayo afirma en la entrevista, realizada en la ciudad uruguaya de Sarandí Grande, que acudirá a Cuba a solicitud del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y que para él "lo más importante es respaldar y dar una mano".



"Yo estoy camino al hoyo y uno tiene que tener conciencia, para mí lo más importante es respaldar y dar una mano. Si puedo ayudar en algo, voy a ayudar a cualquiera. Ahora tengo que ir por un pedido del presidente de Colombia a discutir algo con la dirección de las FARC. Desde el punto de vista personal yo no voy nada, pero contribuir a la paz de Colombia ayuda", dice el actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP).



Considera que ayuda a contribuir a la paz en Colombia y que su deber es "ser abierto, desinteresado y apoyar todo lo que se pueda positivamente".



El expresidente deja claro en la entrevista que tiene sus "dudas" sobre la capacidad de influencia de los negociadores ("altos mandos") sobre los combatientes de uno y otro bando en suelo colombiano, y en este sentido señala que "los que pelean abajo a veces no tienen claro lo que piensan los de arriba".



José Mujica dice que ha ofrecido en 2013 su mediación en el proceso de paz al presidente Santos, y que tras hablar con la delegación de las FARC en La Habana constató las dificultades de la negociación.



Tras afirmar entonces que "no es fácil para el Gobierno (de Colombia) y las FARC mantener una unidad global, por eso hay que colaborar y no desmoronarse", valoró la intención de ambas partes de lograr la paz, y señaló "se deben dar las condiciones para que cada cual camine por su vereda".



A lo largo de una primera conversación de media hora en aquel año

el político uruguayo afirma que entabló acercamientos con los

guerrilleros, a los que pidió "serenidad" y planteamientos "posibles

para la mesa de negociaciones", según la entrevista con el diario

español.



A finales de enero de 2014, Mujica, que seguía de cerca el proceso negociador, señalaba que "nunca antes, desde hace 50 años

que empezó ese enfrentamiento, se estuvo tan cerca de concretar la

paz en Colombia".