Lo siguieron tras negociar con narcos

Según el diario brasileño O Estado do Sao Paulo, la investigación que llevó a la detención de Rómer Gutiérrez Quezada fue de más de un mes. El exasesor de la concejala Melody Téllez entró en el radar de la Policía brasileña cuando, supuestamente, comenzó a negociar con traficantes a los que ellos les seguían el paso. Fueron pacientes, recabaron información de cuándo se haría la entrega de la cocaína, quiénes la transportarían y dónde llegaría.

Al final, según el diario paulista, Gutiérrez cayó junto al cruceño Olbis Rueda García y los brasileños Leonardo de Faria y Everton Gambardo Ploia. El DISE, equivalente brasileño de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, tiene la hipótesis que Gutiérrez y Rueda eran los cabecillas de la banda y que De Faria y Gambardo eran sus “capangas”.

Además, se cree que el destino de la cocaína no era el mercado brasileño, sino que Gutiérrez había montado una bodega en Guarujá con el fin de reexportar la droga a otros continentes. Si en Brasil los casi 100 kilos que pillaron a los cuatro detenidos están valuados en $us 700.000, en Europa esa cifra se podría multiplicar hasta alcanzar los $us 6 millones. Además se aseguró que el exasesor era candidato para ser vicecónsul de San Pablo, algo que la Cancillería descartó con vehemencia.

Pedidos y reclamos

Mientras parlamentarios de oposición piden que los nexos de Gutiérrez y el Gobierno sean investigados a fondo y el silencio es la respuesta oficial entre los oficialistas, Amparo Gutiérrez, diputada suplente del MAS, sufre presiones y desaires. El miércoles tenía pensado dar una conferencia de prensa para hablar de su hermano en la Brigada Parlamentaria Cruceña, pero le fue prohibido por el MAS.

Pese a ello, Amparo asegura que está agradecida al MAS por haberle permitido ser diputada y trabajará por el bien del proceso de cambio, del presidente Evo Morales, más allá de las mezquindades que ha detectado en algunos de sus colegas.