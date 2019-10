Piérola dice que todavía no se animan a enjuiciarla

La denuncia del Viceministerio de Descolonización contra la diputada opositora, Norma Piérola, por no saludar al Presidente Evo Morales, se encuentra paralizado, debido a que aún no se designó a un fiscal para que se encargue del caso.



"Está con un asistente asignado y no hay fiscal. Nos han dicho que todavía no ha avanzado, aunque fue admitido por órdenes superiores, pero parece que está ahí, paralizado, se ha quedado ahí y ahora yo exijo juicio", enfatizó la legisladora electa.



Afirmó que la imputaron por cuatro delitos, incitación pública al racismo, sedición, discriminación e irreverencia. Afirmó que no existe ni siquiera una citación para que se presente a declarar y que las pesquisas no iniciaron.



"Yo no me voy a arrodillar para pedir disculpas, no he cometido ninguna ofensa para ofrecerle disculpas a su majestad Evo Morales. No he cometido ningún delito y no me voy a disculpar por nada del mundo", aseveró Piérola.



Los antecedentes indican que el Gobierno inició un proceso penal por discriminación en contra de Piérola, que desairó a Morales, dejándolo con la mano estirada cuando él intentaba saludarla en el acto de entrega de credenciales a los asambleístas electos.