Una nueva galería en un espacio con historia

En la avenida Cristóbal de Mendoza # 275 (segundo anillo, detrás del monumento a El Cristo), actualmente funciona el Taller de Artes Visuales. Allí, en la institución cultural que Tito Kuramotto fundó hace más de 40 años junto a otros connotados artistas, como Herminio Pedraza y Marcelo Callaú, este viernes será inaugurado un nuevo espacio para las exposiciones artísticas.



Se trata de la galería de arte Kuramotto, que abre con una muestra de cuadros al óleo de formato grande y mediano correspondiente a la serie Toborochis, del artista cruceño.



“La galería fue un anhelo que teníamos desde siempre con Callaú y Pedraza, pero como esto iba a tan lento y nunca recibimos ayuda de nadie, menos de las autoridades, de a poco fuimos acondicionando el espacio, techando la parte de afuera, pintando y agregándole luces.

Ahora se parece algo a lo que queríamos hacer”, explicó Kuramotto, que agregó la muestra de Toborochis estará un mes y luego se dará paso a nuevas exposiciones que ya están en lista.



“Es una galería para gente joven. Yo, que soy el más viejo de Santa Cruz, la estoy inaugurando (risas), pero es para nuevos artistas, porque resulta que en la ciudad no hay muchos espacios para las propuestas de los valores emergentes, de los chicos que están surgiendo en el arte”, añadió.



Historia

El nacimiento del Taller de Artes Visuales se da en la dispersión. Luego del golpe de Hugo Banzer de 1971, Tito Kuramotto, Herminio Pedraza y Marcelo Calláu, que trabajaban juntos en la Escuela de Bellas Artes tuvieron que tomar caminos distintos. Ambos fueron alumnos del considerado maestro de maestros del arte local: Jorge Rósza, un húngaro que fue pintor, arquitecto, dramaturgo, músico, académico y que a finales de los años 50 cruzó el Atlántico para pisar suelo boliviano, dejar sus raíces y un legado que perdura en toda una generación de artistas cruceños que fueron influenciados por su intelecto y su personalidad.



Ya para 1974, Callaú y Kuramotto no solo eran dos de sus mejores discípulos, sino que ya sabían lo que era vivir la experiencia de ser un artista en Europa y presenciar hechos históricos, como el Mayo Francés, que los ayudaron a moldearse en el oficio.



Así las cosas, a su retorno se preocupan por reactivar la labor de la escuela de Bellas Artes que había cesado sus funciones. Lo que encontraron en el intento fue la oportunidad de enseñar lo que sabían en un taller que inicialmente se instaló en la calle Seoane. Allí estuvieron hasta 1977.



A partir de ese año el taller se traslada al terreno en el segundo anillo detrás de El Cristo, que contaba con un patio y un galpón. Inicialmente se enseñaba dibujo, pintura y, a veces, escultura, una de las técnicas que se desarrollaron muy poco. El primer alumno en formarse en la escultura, que tuvo en Marcelo Callaú a su máximo exponente, fue Roy Prinz. Posteriormente, un alumno que ingresó y que se convirtió en un referente de este arte fue Juan Bustillos.



Actualidad

Nuevas generaciones dieron continuidad al trabajo iniciado hace cuatro décadas a la cabeza de Kuramotto, que ha sido un maestro de varios los que han pasado por el taller, incluyendo varios de sus alumnos de la carrera de Arte de la Uagrm, donde el artista es docente.



“Esto es un hogar de artistas. Acá viene gente a pintar, a recibir conocimiento o a traer sus trabajos para que se vendan. Hay gente que hace utilería para una obra de teatro, marcos tallados a pedido, series de cuadros, etc. Acá se hace de todo”, dice Kuramotto.



“Es un lugar en el que se trabaja en comunidad y con reglas. Se paga una mensualidad de Bs 100 para utilizar el espacio y los materiales, además del mobiliario, que en el caso de arte es sui géneris, porque no se puede pintar sobre una silla cualquiera, por ejemplo”, agrega.



El lugar está abierto desde las 10:00 hasta las 20:00 y las ganas de crear son permanentes.