Santa Cruz llega a sus 455 años con grandes desafíos

Con una consolidación y nuevos avances en su economía y un desarrollo rural y urbano, pero que aún carece de un plan integral que beneficie de forma directa a la población, así se encuentra Santa Cruz a menos de un día de cumplir 455 años de fundación.



Para el economista, Teófilo Caballero, los fundadores de esta ciudad, jamás se imaginaron que el legado que estaban dejando, en el transcurso de la historia se iba a convertir en uno de los motores de la economía boliviana.



Santa Cruz aporta casi un 29% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, además que es la que más aranceles aduaneros e impuestos paga (44%). En 2015, las exportaciones cruceñas llegaron al 62%.



Asimismo, remarcó como un dato importante que el 70% de los alimentos que consumen los bolivianos se produce en Santa Cruz, mucho de esto se debe a la "bondad climatológica y al emprendimiento y la pujanza de la gente nacida y que ha llegado para aportar en esta tierra".



Por su lado, el arquitecto y urbanista Ernesto Urzagasti, cree que la ciudad ha dado pasos gigantescos en los últimos 60 años en los que ha pasado de ser una urbe de 50.000 habitantes a superar los 2 millones que tiene ahora.



Este crecimiento rápido generó problemas estructurales dejando una ciudad partida en dos, "los que viven fuera del 4º anillo y los que viven dentro", dejando necesidades en el tema del transporte, reordenamiento de mercados y drenaje, necesidades que son planteadas como desafíos para las autoridades.



A pesar de ello, Urzagasti remarca que Santa Cruz sigue siendo el destino favorito de miles de migrantes nacionales y extranjeros que ven en esta tierra el nuevo "crisol de la bolivianidad" por lo que adoptan la identidad cruceña y optan por plantar su semilla para quedarse a vivir.



"Hay necesidades, pero también una gestión, se pueden ver avances. Santa Cruz es como un adolescente, pero que de pronto no es consciente del tamaño que tiene, todavía nos falta madurar mucho", apuntó.



Cemento contra árbol



Son dos cosas que van paralelas que no necesariamente van en contra, dice Urzagasti que ve en el tema del pavimento uno de los éxitos más grandes y marcados de la actual gestión municipal; "el pavimento le cambia la vida al ciudadano, pero evidentemente que no todo es cemento, no todo es hormigón".



Más allá de esto, considera que hay una deuda del Municipio en el tema de la deforestación de bosques urbanos ya que no ha encarado al 100% esta situación, y para muestra está la más reciente tala ilegal de más de 200 árboles en un predio ubicado en el 4º anillo y avenida Roca y Coronado ocurrida en Carnaval.



"No se ha entendido por completo lo de la arborización, el plantar árboles no es suficiente si no se le dan las condiciones para que ese plantín crezca. Los bosques urbanos se deben proteger, aunque rescato que ahora se ha creado más conciencia sobre el tema", indicó.