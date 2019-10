Premian a Jardín de Asia como mejor restaurante de Bolivia

Como Sur, uno de los principales y más prestigiosos portales de la actualidad culinaria en Latinoamérica, premió a Jardín de Asia como el mejor restaurant de Bolivia en la categoría país.



Patrick Hieger, director de la premiación "The Como Sur Best Of 2014 Awards" informó además que Jaime Barbas fue condecorado como mejor Chef, y Nudos Pop-up como mejor evento gastronómico.



A nivel Sud América, el primer lugar como mejor referente de la gastronomía fue otorgado también a Bolivia, con Gustu como mejor Restaurant, Kamila Seidler como mejor Chef, y Mistura como mejor evento gastronómico.



Jardín de Asia, con siete años de vida y presencia en Santa Cruz y La Paz, logra exponer lo mejor de la cocina asiática con influencia amazónica y andina, ofreciendo siempre una experiencia mística y de innovación de sabores al comensal.