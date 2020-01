Padres exigen desayuno escolar en Pailón

Los padres de familia de las unidades educativas de Pailón exigen desayuno escolar, por lo que no descartan iniciar un bloqueo de carretera en el transcurso de hoy.



La dirigente del distrito escolar de Pailón, Judith Rojas, informó de que son alrededor de 8.000 estudiantes los que no están recibiendo su desayuno escolar, porque la Gobernación no ha cumplido con la contraparte del 50% que se estableció en un convenio firmado el 31 de mayo.



Desde la Gobernación informaron de que están atendiendo este tema, por lo que confían en que el bloqueo no se llegue a efectuar. Los papás anunciaron que su bloqueo será indefinido hasta que la Gobernación atienda este asunto.