Se acerca una revolución en la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no es tema de ciencia ficción sino que, en un futuro cercano, revolucionará campos como la salud o la música y marcará la vida diaria, coincidieron hoy expertos reunidos en una conferencia internacional en Buenos Aires.



La investigación en inteligencia artificial goza de una "robusta salud" y la máquinas inteligentes ya no son una cuestión de imaginación, sino un cercano mañana, concluyó la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial (IJCAI) que reunió esta semana a más de un millar de expertos en la capital argentina.



La inteligencia artificial está ya "en el espacio" y "no es HAL de "2001" (en referencia al robot de la película de Stanley Kubrick). La inteligencia artificial esta también abajo, en la Tierra, ayudando a salvar el planeta", sostuvieron los expertos.



Las aplicaciones en áreas como la asistencia a personas mayores, la distribución de recursos escasos o las misiones espaciales, pero también al arte y al entretenimiento, fueron algunos de los temas del encuentro.

Además se presentaron los últimos avances en "campos tan diversos como el trasplante de órganos o la composición automática de música jazz", apuntaron los organizadores en sus conclusiones.



El lado negativo



Durante la Conferencia, los especialistas alertaron también de los riesgos del mal uso de su potencial.



La reunión de Buenos Aires se difundió una carta abierta en la que centenares de expertos y referentes culturales advirtieron contra el uso de robots en la carrera armamentística.



"Si algún poder militar principal empuja hacia el desarrollo de armas de inteligencia artificial, una carrera armamentística global es virtualmente inevitable y el final de esta trayectoria tecnológica es obvio: las armas autónomas se convertirán en los Kalashnikovs del mañana", denunciaron.



De no poner límites, es "factible" que en cuestión de "años, no décadas" nos encontremos con equipos capaces de seleccionar, fijar y atacar objetivos sin ninguna intervención humana, señala la carta.



Desde su presentación, el documento ha recibido unas 15.000 adhesiones, según detallaron desde la IJCAI.



"No estamos tan lejos de las armas autómatas, y eso es peligrosísimo", subrayó a Efe el especialista Guillermo Simari, anfitrión del evento en Buenos Aires.