Basura afecta la laguna de los monos en el zoológico

Visitantes del zoológico denunciaron mediante fotos por Whatsapp que este fin de semana en la isla de los monos peligrosamente los primates estaban comiendo papel que les lanzaban algunos visitantes, además que se vio basura en ese ambiente, por ello el director del centro, Marcelo Ruiz, lamentó la mala acción, en especial de jóvenes y niños, lo cual ha sido corregido.



En la denuncia gráfica también se vio charcos que inundan las aceras y los bancos, lo cual hace inviable que la gente pueda pasar por el área.



Ruiz indicó que hay 20 personas que permanentemente limpian el zoo, lamentando la mala práctica de los turistas que echan sus desperdicios en la laguna de los monos o en las jaulas, poniendo en riesgo la salud de los animales.



“En fin de semana aumenta la cantidad de visitantes lo cual es un problema porque no se los puede controlar y no hay conciencia para que no lancen sus desechos a las jaulas, pero descarto que esté abandonado el parque”, aseguró.



En lo que respecta al área anegada reveló que la semana pasada, cuando hubo azote de fuertes vientos se vino abajo un bibosi y sus raíces provocaron daños, situación que está siendo corregida.



“Hubo un pequeño rebalse del estanque, pero estamos dando solución para que quede bien y no afecte a los visitantes”, agregó el funcionario.