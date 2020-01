Doble vía Montero-Yapacaní abandonada desde 2015

La añorada doble vía Montero -Yapacaní está abandonada a más de un año de que la firma Tradeco deje la obra por una recisión de contrato con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por incumplimiento en la ejecución del tramo.



Los transportistas que circulan por la carretera al norte están molestos con la ABC pues había el compromiso de reactivar las obras este año.



La empresa constructora mexicana solo ejecutó el 3% de la doble vía Montero- Yapacaní que se comprometió el 2013, por lo que la ABC no solo disolvió el contrato sino también ejecutó la boleta de cumplimiento de contrato, así como la póliza que garantiza la inversión de buen anticipo por $us 17 millones.



La empresa perdió el laudo arbitral que inició en España y concluyó a favor de la entidad estatal.



En octubre del año pasado, la titular de la ABC, Noemí Villegas, dijo que en los próximos días se conocerá el nombre de la empresa que seguirá con la construcción de la obra en Santa Cruz; sin embargo, esto no sucedió hasta la fecha.