17 frases de la réplica de Chile ante La Haya

Con cerca de diez minutos de demora y extendiéndose por más del lapso establecido, Chile presentó hoy su réplica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Intervinieron cuatro de sus abogados, además de su agente Felipe Bulnes.



Anclando su alegato a la vigencia y cumplimiento del Tratado de 1904, calificando de contradictorios los alegatos bolivianos y creando una contexto de "amenaza" internacional de las fronteras, así transcurrieron las casi dos horas de participación chilena



17 frases son las que aglutinan las ideas principales que exteriorizó Chile, entre ellas algunas con mucho fundamento jurídico, justificado en el Pacto de Bogotá, otras a manera de retórica y una pregunta sobre la forma en la que Bolivia encara su Demanda.



Daniel Bethlehem:



1. Hay un abismo entre sus declaraciones anteriores y la de ayer.



2. Bolivia está tirando anzuelos al aire esperando que la Corte agarre uno.



3. Bolivia no puede construir un argumento basado en elementos anteriores al Tratado de 1904, nada de lo que transcurrió anteriormente tiene relevancia.



4. El argumento de Bolivia se ve como algo artificialmente maquillado.



5. Bolivia tiene acceso al océano Pacífico a través del tránsito irrestricto y perpetuo de mercaderías.



6. El contorsionista en este caso es Bolivia porque trata de renegociar el Tratado de 1904 que es tóxico a su causa.



7. Bolivia quiere trastornar el Tratado y se centra sus argumentos en que existen cosas sin resolver.



8. Bolivia no tiene la menor respuesta de que aquí es la sustancia y no la forma la que cuenta.



Sam Wordsworth:



9. El meollo no es determinar si existe obligación de negociar.



10. Que Chile diga que está dispuesto a escuchar no significa que ofrezca ceder soberanía.



11. En documentos históricos mencionados por Bolivia, la voluntad de Chile no puede interpretarse como obligación.



12. Si Bolivia tenía o no acceso al océano Pacífico es algo que en 1948 ya estaba resuelto.



Pierre Marie Depuy:



13. La creatividad de Bolivia es digna de reconocimiento.



14. La verdadera prueba para verificar la incompetencia de la Corte es saber si el Tratado de 1904 estaba o no en vigor en 1948.



Harold Koh:



15. Si lo de Bolivia prospera alentará intentos unilaterales de revisión de tratados.



16. La teoría de Bolivia no tiene precedentes a nivel internacional.



Felipe Bulnes:



17. Chile solicita que se falle que la demanda no recae en la jurisdicción de la Corte.