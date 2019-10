Evo: "No queremos ganadores ni perdedores en tema mar"

El presidente Evo Morales participa de la 70ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Nueva York, Estados Unidos y, luego de la intervención de 36 mandatarios, ofreció su discurso.



El mandatario inició su turno haciendo un balance de los cambios que sucedieron luego de 70 años de haberse fundando la ONU. Habló de varios temas: hizo duras críticas al capitalismo, se refirió al conflicto marítimo con Chile y finalizó declarándose católico y saludando los mensajes del papa Francisco.



Le presentamos los 7 temas sobre los cuales giraron las palabras del mandatario boliviano.



1. Capitalismo: Morales indicó que la ONU no cumplió con las metas de paz y estabilidad en el mundo y alertó “que no habrá paz si no hay justicia social”. Posteriormente dijo que la única forma de acabar con la pobreza es terminando con el capitalismo, al que calificó de sistema fracasado y “fallido”.



Hizo referencia a un caso boliviano: la nacionalización de los hidrocarburos. Indicó que los los recursos naturales "jamás pueden ser propiedad de las empresas transnacionales" y que a partir de la nacionalización, de 2006, se incrementaron las ganancias económicas en Bolivia.



2. Medio ambiente: Destacó la responsabilidad que tienen los países en la cumbre de París que se realizará en diciembre y pidió que cada país lleve una propuesta para “curar y sanar” al planeta tierra. Denunció que para reducir el calentamiento global se necesitaría varios millones de dólares, pero que se gasta sumas mayores en “destruir el planeta” e invadir países.



Por otra parte hizo un llamado a proteger la tierra, “el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra y la madre tierra puede existir mejor sin el ser humano”, advirtió.



3. Migración: El mandatario señaló que hace 500 años, cuando los europeos llegaron al continente americano, nadie los expulsó y que ahora que quienes van a Europa “son criminalizados y perseguidos”.



Finalmente pidió a los países trabajar para crear la ciudadanía universal, “tenemos derecho de habitar en cualquier parte del mundo”, anunció.



4. Narcotráfico: Destacó que, desde su gobierno, se ha reducido el cultivo de hoja de coca en Bolivia. “Dijimos que nunca va a haber cero coca pero tampoco puede haber libre cultivo”, indicó y dijo que en Bolivia “estamos mejor que antes sin la DEA norteamericana, sin los recursos que debía aportar Estados Unidos”



Al finalizar este tema, agradeció el apoyo que Europa y las Naciones Unidas aportan a la lucha contra el narcotráfico.



5. Diplomacia: Señaló que durante la candidatura que lo llevó a la presidencia en 2006, el embajador de Estados Unidos en Bolivia le dijo que no podía tener relaciones con Cuba ni Irán. “Por supuesto rechacé”, había sido su respuesta y agregó que a él “nadie le va a prohibir con quien tener relaciones diplomáticas”.



Saludó la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba e instó al gobierno norteamericano a devolver Guantánamo y acabar “de una vez” con el bloqueo económico. También hizo un llamado internacional para resolver el tema de las Islas Malvinas. “Yo siento que es de América latina, no sólo de Argentina”, manifestó Morales.



6. Demanda marítima: Saludó a la delegación de Chile y detalló que hace 136 años, “no por culpa del pueblo chileno, sino las oligarquías” Bolivia fue invadida e hizo un breve detalle de la Guerra del Pacífico.



Manifestó que Chile hizo muchas ofertas incumplidas y que ése fue el motivo que lo llevó a presentar una denuncia en La Haya. “Bolivia no tiene una mentalidad expansionista ni de invadir países vecinos”, señaló Morales y criticó a “algunas” autoridades chilenas que habían dicho que no habían temas pendientes con Bolivia.



Posteriormente, recordó el fallo de La Haya y enfatizó que no busca ningún tipo de enfrentamiento ni que existan ganadores ni perdedores, sino que ambos países ganen por el bien de sus pueblos.



Agradeció la solidaridad de movimientos sociales, gobiernos e instituciones. Destacó que Kofi Annan (exsecretario de la ONU), el papa Francisco, Juan Pablo II y cuatro expresidentes de Estados Unidos además de 3 premios Nobel de Paz apoyan la demanda marítima boliviana. “No es una reivindicación, es un derecho”, subrayó.



Lee más: Bachelet llama a respetar tratados internacionales



7. Papa Francisco: El presidente boliviano finalizó su participación declarándose católico y agradeció los mensajes del pontífice sobre el capitalismo. Cerró su discurso diciendo que "tenemos la obligación de cuidar al papa Francisco".



Finalmente recordó el "Ama sua, Ama llulla, Ama quella", valores que deben servir para tener gestiones honestas y al servicio del mundo, destacó. “Gracias por aprobar esta norma de los pueblos indígenas”, le dijo Morales al sistema de Naciones Unidas.

?

La Asamblea

?

A lo largo de este lunes hablaron los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama; de Brasil, Dilma Rousseff; de México, Enrique Peña Nieto; de Chile, Michelle Bachelet; de Cuba, Raúl Castro; de Argentina, Cristina Fernández y de Ecuador, Rafael Correa, entre otros.