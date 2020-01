Salma Hayek revela que Trump la quiso seducir

Salma Hayek, que se encuentra promocionando su nueva película 'Beatriz at dinner', reveló a The Daily Show with Trevor Noah, que el presidente de EEUU, Donald Trump, intentó conquistarla.

Beatriz at dinner, es un filme en donde un hombre de negocios acosa a una mujer inmigrante, situación que fue aprovechada por el conductor del programa y le consultó a Salma si ese personaje pudo haber sido inspirada en alguien de la vida real.

"Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó amable y encantador, después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso lo invitó a cenar", indicó.

En la entrevista destaca que a pesar de que su pareja y Trump intercambiaron teléfonos, el empresario comenzó a llamarla a ella en lugar de a su novio.

"Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él", contó.