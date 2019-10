Twitter cambia las estrellas por corazones

Twitter eliminó este martes los "favoritos" de la plataforma, una función que pasó a llamarse "me gusta" y a estar representada por un corazón en lugar de por una estrella.



El objetivo de este cambio formal, que sigue la estela simbólica de Facebook e Instagram, es hacer la interacción más sencilla e intuitiva, especialmente para los nuevos usuarios: Twitter considera que el corazón y la expresión "me gusta" son más universales, descriptivos y comprensibles que la estrella y la palabra "favorito".



"Queremos que Twitter sea una herramienta más fácil y gratificante de usar y sabemos que, a veces, la estrella podía generar confusión, especialmente para los recién llegados", indicó la compañía en un comunicado.



La estrella, una función para interactuar



Existen cuatro maneras de comunicarse con otro usuario en la social Twitter: escribiéndole un tuit, "retuiteándolo", poniéndole un mensaje directo (comunicación privada) o marcando como favorito un tuit, una acción que se lleva a cabo pulsando un botón con forma de estrella.



La utilidad básica del favorito es mostrar que ha gustado un tuit, aunque también es una manera de seleccionarlo para poder acceder a él más tarde.



Las funciones del nuevo "me gusta" no serán muy distintas, aunque Twitter defienda que el símbolo del corazón "permite transmitir un mayor abanico de emociones".



El cambio hacia el "me gusta" entró este martes en vigor y se introducirá además en la aplicación de vídeos cortos Vine. Periscope, también propiedad de Twitter, ya cuenta con la simbología de los corazones.