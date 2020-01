Está claro que este domingo se pondrá fin a los 10 años de hegemonía ‘correísta’ en la política ecuatoriana. Eso piensan autorizados analistas, prescindiendo de quién sea el ganador en los comicios presidenciales.

Las últimas encuestas coinciden en que Lenín Moreno, del oficialista Alianza País, obtiene el mayor porcentaje de intención de voto. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar una segunda vuelta. Para la encuestadora CMS, el 25,63% de la intención de voto favorece al candidato oficialista; el 15,18%, al conservador Guillermo Lasso; el 6,64%, a la socialcristiana Cynthia Viteri y el 5,52%, al socialdemócrata Paco Moncayo. Para Cedatos, los porcentajes son 32,3%, 21,5%, 14% y 7,7%, respectivamente. No se conocen pronósticos sobre los posibles resultados en una segunda vuelta. Esta se hace necesaria debido a que, como se ve, ningún candidato lograría el 40% de los votos más una diferencia de 10 puntos con el segundo, ni mucho menos el 51%, como exige la ley electoral.

La atención en los comicios no impide pensar en cuál será el legado de Rafael Correa. En el plano económico no se pasa por alto que, desde 2007, el PIB pasó de $us 51.000 a 100.000 millones y el índice de pobreza del 36,74% al 25,35%. Tampoco los importan-tes desarrollos en la infraestructura y varios programas sociales. En cambio, no se ignora que, en el plano político, las cosas son diferentes. Hace 10 años el ‘correísmo’ anunció su intención de “desmontar una estructura institucional” que solo servía para atender los intereses de una minoría. En su reemplazo instauró –como subraya un comentarista– una institucionalidad hecha a la medida de un “poder altamente concentrado”, que dio al régimen un inocultable cariz autocrático. A pesar de todo, como mejor aporte político de Correa será recordada su decisión de no intentar una nueva reelección.

Por último, menos positivo es el legado del endeudamiento público. El monto de la deuda externa es superior al 40% del PIB. Su servicio demanda $us 5.000 millones anuales. Estos montos, sumados a los índices negativos del crecimiento, las cuentas públicas y el balance comercial, anuncian que el nuevo presidente, que asumirá en mayo, se verá obligado a una política de ajuste