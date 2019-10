Spotlight, Iñárritu y DiCaprio, los grandes ganadores de los Óscar

"En primera plata" (Spotlight) dio la gran sorpresa de la noche al imponerse como mejor película en la gala más transgresora de los últimos años.



Max Mad arrasó en las categorías técnicas ganando seis estatuillas por su vestuario, maquillaje, diseño de producción, edición, sonido y edición de sonido. Y, entre una ovación de pie de sus colegas, Leonardo DiCaprio recibió su primer Óscar después de cinco nominaciones por su protagónico en El Renacido.



El humorista Chris Rock, maestro de ceremonia de la velada, arremetió a sus anchas con alusiones sobre la polémica que se generó por la ausencia de nominados de raza negra desde el primer minuto del espectáculo.



Destacó que ésta ha sido siempre la historia de Hollywood y que en los años 60 la gente no protestaba por ello. “Sabes, cuando tu abuela colgaba de un árbol, era difícil preocuparse si un corto documental había sido nominado”.



La 88º edición de los Premios Óscar se realizó en el teatro Dolby de Hollywood con un espectáculo divertido, dinámico e inteligente, en el que Chile logró el primer Óscar de su historia por el corto animado Historia de un Oso.



Colombia no pudo llevarse la que también sería su primera estatuilla porque en la categoría de mejor película extranjera se impuso la húngara El hijo de Saúl relegando a El abrazo de la serpiente, representante del país cafetero.

Otro que sacó la cara por Latinoamérica fue el mexicano Alejandro González Iñárritu que se convirtió en el tercer cineasta capaz de ganar dos estatuillas consecutivas por su dirección, esto, por su trabajo en El Renacido.



Entre los momentos más emotivos de la gala estuvo la interpretación de Black Bird, de Los Beatles por parte de Dave Grohl para homenajear a los fallecidos Alan Rickman, David Bowie, Christopher Lee, Wes Craven, entre otros.



Otro momento que logró una ovación de pie fue la ejecución de Lady Gaga del tema Til it happens to you, de la película The Hunting Ground, ya que estuvo dedicada a las víctimas de abusos sexuales.



Y un pasaje que conmovió fue cuando Ennio Morricone recibió finalmente su primer Óscar en competencia por la banda sonora de Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino. En el 2007 recibió un Óscar honorífico por "sus magníficas y multifacéticas contribuciones al arte de la música de cine".

