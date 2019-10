Habilitan una línea ?para denunciar alza del pasaje

La Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) habilitó la línea gratuita 800-106000 para recibir denuncias por el cobro excesivo de pasajes por vía terrestre u otras irregularidades que se presenten durante los viajes.



El director de la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), César Borth, pidió a la población realizar las respectivas denuncias para que la autoridad reguladora intervenga a tiempo.



Borth anunció que en los próximos días se redoblará el personal para realizar operativos de control por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de manera que se eviten perjuicios a los pasajeros.



Operativos en terminales



El director de la ATT informó el miércoles que después de un operativo se constató que las empresas de transporte interdepartamental están respetando la banda de tarifas establecida por esa institución.



"Tenemos resultados de los operativos de ayer (martes) y hoy día (miércoles), hemos verificado que las empresas de transporte no están excediendo la banda tarifaria establecida por la ATT", explicó en contacto con la Red Patria Nueva.



Precisó que se realizaron controles en las terminales de buses interdepartamentales de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, y Oruro con el fin de verificar los precios de los pasajes y la calidad del servicio.



"Estos han sido los dos objetivos, hemos tenido un buen equipo que hemos desplegado, se ha coadyuvado con otros sectores de la institución, hemos tenido muy buenos resultados y hemos visto que no han existido alzas en las tarifas", apuntó.



No obstante, Borth dijo que en los operativos se encontraron algunos casos aislados, tales como un caso de cobro excesivo de pasaje en Potosí que se solucionó al momento.