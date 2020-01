Facebook tendrá acceso a números de Whatsapp

WhatsApp compartirá con Facebook el número de teléfono de sus usuarios, así como información acerca de la frecuencia con la que éstos utilizan el servicio de mensajería instantánea.



La compañía de mensajería, propiedad de Facebook desde 2014, anunció hoy un cambio en sus términos de uso y política de privacidad que contempla este intercambio de información entre WhatsApp y la red social.



"Como una empresa filial de Facebook, en los próximos meses comenzaremos a compartir información que nos permita coordinarnos mejor y con ello mejorar la experiencia entre servicios. Ésta es una práctica típica entre compañías que son adquiridas por otras", explica WhatsApp en un comunicado.



Así, la red social tendrá acceso al número de teléfono que cada usuario utiliza para verificar su cuenta de WhatsApp, así como a datos sobre la frecuencia con la que utiliza la aplicación - entre ellos, la última hora de conexión -.



Según la compañía, compartirán esta información con distintos objetivos: mejorar la eficacia publicitaria sirviendo anuncios que sean más relevantes para los usuarios de Facebook y sugerencias para conectar con personas conocidas y, asimismo, abusos y mensajes no deseados en Whatsapp.



El servicio reconoce que otras empresas filiales de Facebook, como Instagram, podrán usar asimismo la información de WhatsApp para "actividades diversas", como sugerir qué cuentas seguir.



Los usuarios del servicio de mensajería podrán negarse a que sus datos se empleen para "mejorar experiencias respecto a anuncios y productos", pero no a que Facebook conozca su número de teléfono y sus patrones de actividad en WhatsApp.



"Por el momento no tenemos planes de compartir con Facebook otra información opcional que nos proporciones, tales como tu estado, nombre o foto de perfil. Tampoco guardamos tus mensajes una vez que fueron entregados", subraya la compañía, que insiste en que pese a los cambios operará "como un servicio independiente".



Además, recalca que los mensajes cifrados continuarán siendo privados - también a ojos de WhatsApp - y que no venderá, compartirá o dará el número de teléfono de los usuarios a los anunciantes.



Ahora bien, la conexión de los números de teléfono con los sistemas de Facebook favorecerá que los usuarios vean anuncios de empresas con las que ya se han comunicado con anterioridad.



Los clientes de Whatsapp recibirán a partir de hoy una notificación con los nuevos términos de privacidad, momento a partir del cual dispondrán de 30 días para aceptarlos en el caso de que deseen seguir utilizando la aplicación.



Se trata del primer cambio de la política de privacidad del servicio en cuatro años. Según WhatsApp, estas modificaciones responden a sus "planes para probar alternativas de comunicación entre usuarios y empresas en los próximos meses", así como para reflejar que son una compañía propiedad de Facebook.



Esa comunicación con empresas contemplará supuestos como que una compañía aérea informe, vía WhatsApp, de la cancelación de un vuelo o un banco de una transacción fraudulenta.



Aun así, ha querido dejar claro que seguirá sin haber anuncios en WhatsApp y ha prometido que la experiencia comunicativa con compañías eludirá los mensajes no deseados.