El cineasta Michael Moore acogerá refugiados sirios en su casa

El cineasta estadounidense Michael Moore abrirá su hogar en Michigan a refugiados sirios, en respuesta al gobernador de este estado norteño, quien tras los atentados de París dijo que no iba a aceptar refugiados.



En una carta abierta publicada el viernes en su página de Facebook, Moore, conocido por su activismo político de izquierda, atacó virulentamente al gobernador Rick Snyder por su decisión sobre los refugiados diciendo que su conducta es "anti-estadounidense".



"Su iniciativa no es solamente vergonzosa; es, como usted sabe, inconstitucional (solo el presidente tiene el derecho legal de decidir asuntos como éste)", escribió Moore.



"Estoy decepcionado con usted, gobernador Snyder, por sus acciones despiadadas y anticristianas, y por unirse a (...) otros 25 gobernadores (todos republicanos menos uno) bloquear el ingreso legal de refugiados sirios a sus respectivos estados", agregó Moore.



El cineasta dijo que tenía previsto "desafiar" la prohibición de Snyder y que se pondrá en contacto con el departamento de Estado para ofrecer su hogar en Traverse City, al norte de Michigan, a refugiados sirios y pidió a sus conciudadanos que siguieran su ejemplo.



El arrebato de Moore contra Snyder tiene lugar en medio de una reacción contra el plan de asilo del presidente Barack Obama a refugiados sirios en Estados Unidos que se produjo tras los atentados de París que dejaron 130 muertos.



Filmografía



El realizador cinematográfico, muy conocido por sus documentales "Masacre en Columbine" y "Fahrenheit 9/11". Su último film, "Where to Invade Next" ("Donde será la próxima invasión") se estrenará en diciembre.



Activismo político



Michael Moore es un escritor y cineasta estadounidense conocido por tener una postura crítica contra el gobierno de Estados Unidos y su política exterior, la globalización, el sistema capitalista y la violencia armada.