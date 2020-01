ONU monitorea situación actual de Gabriela Zapata

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) monitorea la situación por la que atraviesa Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales que está detenida preventivamente por la presunta comisión de varios delitos.



"Monitoreamos el caso y estamos en contacto permanente con Gabriela Zapata, anoche una comisión estuvo presente hasta la medianoche observando que pasaba en el penal", dijo a medios de comunicación el representante de esa instancia en el país, Denis Racicot.



La acción asumida por el organismo internacional surgió como respuesta al motín carcelario en Miraflores, donde la exgerente de la empresa China CAMC fue trasladada, espacio en el que las reclusas no la quieren y por eso protestaron anoche.



Además, Racicot explicó que "no podemos comentar que tratamos en la conversación (que tuvimos por dos horas) por ser un caso que se encuentra con reserva judicial administrativa", en referencia a la solicitud que Zapata realizó para que precautelen su seguridad el pasado 23 de marzo.



Hace cuatro días, Pilar Guzmán, la "tía" de la empresaria, dijo a EL DEBER que un representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se contactó con Zapata en el penal de Obrajes, antes de que fuera trasladada a Miraflores.



En su carta a la ONU, Zapata sostenía que "está situación es ya insostenible, pues no solamente se trata de un tema de justicia que, a pesar de ser acusaciones falsas, sería razonable que yo pueda defenderme, acá se trata de la vida de mi hijo, de su nombre y su existencia que está siendo cuestionada y no quiero imaginar con qué fines".