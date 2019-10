Proponen que 2 sectores no paguen 2 aguinaldos

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sugirió al Gobierno permitir que las micro y pequeñas empresas no paguen el pago del doble aguinaldo a las micros y pequeñas empresas, debido a que esa carga económica puede causar cierres.



"Que para las pequeñas pequeñas y micro empresas se suspenda definitivamente el pago del doble aguinaldo, porque esa medida está matándolas", señaló el también empresario en conferencia de prensa.



Además dijo que para los medianos y grandes emprendimientos "se puede (pagar) en los sectores donde haya un elevado crecimiento, sea el sector hidrocarburos, crece el 10 por ciento, hay posibilidades de dar el doble aguinaldo".



Señaló que existen algunas empresas que no registrarán crecimiento durante esta gestión, al contrario advirtió cuantiosas pérdidas por la caída de los precios internacionales del petróleo y otras materias primas.



La iniciativa de Doria Medina surge como parte de la "propuesta de Unidad Nacional ante la nueva crisis del Estado extractivista", un documento que plantea "acabar con el despilfarro, transparentar las adjudicaciones y volcarse a la producción".