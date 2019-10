Juez manda a la cárcel a los asaltantes de relojería Suiza

Tres de los cuatro autores del violento asalto perpetrado el jueves en la relojería Suiza, en pleno centro de la capital cruceña, recibieron la orden de detención preventiva por parte del juez cautelar Erwin Jiménez en una audiencia realizada al caer la tarde de ayer.



Los sujetos en cuestión fueron identificados como Joao Batista da Silva (40), oriundo de Brasil; y los bolivianos Diego Moro Flores (21) y Leonel Hurtado Aguilera (26). Resta por capturar a dos individuos implicados en el robo.



Vistos e identificados

La fiscal del caso, Milenka Rodas, informó de que los procesados fueron reconocidos plenamente por las víctimas del atraco en un desfile identificativo llevado a cabo ayer por la mañana en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Esa evidencia más las armas de fuego secuestradas por los investigadores momentos después de la comisión del delito flagrante, además de algunos relojes encontrados en poder de los sindicados, crearon plena convicción en el Ministerio Público para presumir que son los autores del hecho.



El fiscal de Distrito, Gómer Padilla, barajó la posibilidad de aplicar sentencia a los delincuentes en un procedimiento inmediato, pero la fiscal Rodas descartó esa salida alternativa porque, según dijo, hay un prófugo que debe ser aprehendido.



Los asaltantes fueron reducidos por guardias de seguridad y policías de Tránsito alrededor de las 15:30 del jueves, luego de que intimidaran a los empleados de la importadora Suiza, situada en la esquina de las calles Libertad y Florida, a una cuadra de la plaza 24 de Septiembre. En el allanamiento los ladrones hirieron de un cachazo en la cabeza a un funcionario, pero no pudieron salir a tiempo del negocio y fueron acorralados dentro de la relojería y en un parqueo vecino.



Uno huyó con el botín mayor

La Policía ni la relojería dieron detalles sobre la pérdida que ocasionaron los antisociales, pero extraoficialmente se supo que el sujeto que consiguió escabullirse de la fuerza del orden cargó con al menos 60 relojes de alta gama, con costo comercial de hasta $us 8.000.



Inicialmente, la Felcc y el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, no informaron sobre el operativo que terminó en la desarticulación de la banda, con la justificación de que las investigaciones aún estaban inconclusas, pero en horas de la noche presentaron al trío de atracadores con evidentes contusiones en la cara producto de los golpes en el lugar del hecho.



En la conferencia de prensa, se informó de que uno de los tres detenidos participó en el asalto a la joyería Italia, ubicada en la calle Colón, donde a principios de diciembre del año pasado desconocidos ingresaron, redujeron a los presentes y se llevaron joyas de oro, cuyo valor no fue cuantificado.



Los propietarios de la importadora de relojes suizos atendieron al público ayer de forma normal, aunque algunos de los funcionarios víctimas del robo tuvieron que ir a aportar datos a la Felcc.

Juan Carlos Ramos, director de la Felcc, indicó que el centro de la ciudad no está abandonado por la Policía, pues desde octubre de 2014, luego del atraco a la relojería Eurochronos, se diseñó un plan de reacción inmediata