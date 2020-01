Piden que no se proteja a mineros en comunidades

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, exigió a pobladores de Viloco (La Paz) y Llallagua (Potosí) no obstaculizar los operativos para dar con más presuntos autores del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, en Panduro el pasado 25 de agosto.



"Hay personas en Viloco y Llallagua que no deben proteger a nadie y si hacemos un operativo, que no obstaculicen, porque es deber de todos los ciudadanos colaborar con la justicia", aseveró la autoridad a su salida de Palacio de Gobierno.



La autoridad ratificó que la posición del Gobierno, referida a que se entregue a los responsables de la muerte, "no solo a la directiva sino a todas las personas", por lo que ratificó que se continuará con las investigaciones.



"Nosotros tenemos todo organizado en términos de información y cuando nos convoquen, nos vamos a presentar para aportar en la investigación", explicó Romero, sobre la citación que la Fiscalía hará para que se presente.



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que enfrentan dificultades para avanzar en la investigación por las muertes de los mineros ocurridas a finales de agosto en Cochabamba, La Paz y Oruro, porque no existen actas sobre el levantamiento legal de los cadáveres ni los informes de balísticas ni de planimetría.