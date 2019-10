Un 'solcito' despedirá julio en la capital cruceña

Al menos por unos días, los cruceños podrán dejar de lado sus chompas y abrigos para lucir un poco más sueltos.



El clima pronosticado para esta semana indica que se gozará del calor con temperaturas que llegarán hasta los 31 grados centígrados.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informa en su página web que este lunes el termómetro llegará a una máxima de 30º C y una mínima de 21º C. Habrá cielo despejado por la mañana y un poco nuboso por la tarde. La velocidad del viento será de 30 km/h.



Para el martes también se gozará de buen clima con una temperatura de 22º C (mínima) y 31º C (máxima) con cielos poco nubosos. El "solcito" continuará hasta mitad de semana y se descarta por completo las lluvias en la región cruceña.