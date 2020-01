Los actores de Juego de tronos fuera de la serie

La séptima temporada de Juego de Tronos se estrena hoy, y antes de eso te mostramos cómo son los actores fuera de sus reinos creados por George R.R. Martin.

Emilia Clarke - Daenerys Targaryen

La actriz que da vida a la Madre de los Dragones es hija de una familia con afinidad a la interpretación. Su padre era ingeniero de sonido en teatro, y se formó para ser actriz en su Inglaterra natal. Además de interpretar a la Targaryen, Clarke tuvo cierta repercusión al hacer de Sarah Connor en Terminator Genesis (2015), y su carrera está servida a futuro ya que será una de las actrices de la nueva entrega de Star Wars sobre la vida de Han Solo.

YAS @elleusa !!!! �� One happy dragon mamma defying gravity with my rogue dress strap ⚡️ (..if you look carefully I'm whispering "dracaras") �� #squintifyouwannapoutharder #joyfuldaysofseason7 Una publicación compartida de @emilia_clarke el 11 de Jul de 2017 a la(s) 8:30 PDT

Fuera de la actuación, Clarke es un referente del feminismo, defendiendo también que una mujer no puede ser considerada un objeto o tener menos validez como defensora de la igualdad entre géneros por mostrar su sexualidad (como ella ha hecho en varias escenas de GOT). En esta entrevista con Rolling Stone dejaba clara su posición. "No me digas que aún tengo que pensar que me vas a tratar distinto por tener un par de tetas", comentaba al respecto, renegando además del Brexit (a salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Kit Harington - Jon Snow

Igual que Jon Snow, Harington es un tipo especial. Si Jon en la serie a veces muestra una actitud algo despistada, el actor que le da vida también da muestra de ello. De hecho, no se enteró de que Kit ,que en realidad era su apodo, no era su nombre real hasta los once años. Su nombre en el carné de identidad, por cierto, es Christopher Catesby, un nombre con mucha pompa y con razón, porque Carlos de Inglaterra es familia lejana suya.

#kitharington Una publicación compartida de kit harington�� (@kitharrington.official) el 2 de May de 2017 a la(s) 11:23 PDT

Temeroso de los aviones y las arañas, según ha contado en varias entrevistas, Harington no tiene Twitter y en la actualidad mantiene una relación con Rose Leslie, la actriz que dio vida a Ygritte, la salvaje de la que Jon también se enamora en la pantalla. En 2016 se ofreció para protagonizar un vídeo de ACNUR en favor de la ayuda a los refugiados.

Maisie Williams - Arya Stark

Con solo 20 años, es una de las actrices más jóvenes del elenco, y un terremoto en Twitter, donde comenta la serie con asiduidad. Fuera de las cámaras, Williams abogó en varias entrevistas por dejar de hablar de feminismo, y usar simplemente el término sexista para las personas que no están a favor de la igualdad de género. Todo en búsqueda de una normalización. "Tú solo puedes ser una persona normal o un sexista", comentó.

Show me ya bunny ears to stand with me in being #ForeverAgainstAnimalTesting. Sign the petition and USE YOUR VOICE to ban animal testing IN COSMETICS globally! Link in bio. #thebodyshop @crueltyfreeintl @thebodyshop #ad Una publicación compartida de Maisie Williams (@maisie_williams) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 3:45 PDT

Sophie Turner - Samsa Stark

Fuera de GOT ha trabajado con Isabel Coixet, quien le dio su primer papel en el cine, en la franquicia de X-Men interpretando a Fénix y en la actualidad está inmersa en un proyecto para llevar al cine la vida de Mary Shelley, la escritora que dio vida a Frankenstein. En 2017 se convirtió en patrona de Women for Women, una organización que ayuda a las mujeres de países en guerra.

LV takes Kyoto Matching bag swag Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 15 de May de 2017 a la(s) 3:00 PDT