Jóvenes le dicen no a la violencia

En el Día Departamental de la No Violencia, un grupo de jóvenes a la cabeza del secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, se concentraron en El Cristo para convocar a la ciudadanía a cultivar la cultura de la paz y de la tolerancia.



La actividad se realizó durante la mañana, en la que los jóvenes repartieron volantes y stickers con mensajes de no a la violencia. El 5 de octubre fue instituido como el Día de la No Violencia, mediante Ley Departamental Nº 82.





