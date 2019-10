Anuncian que pozo de Lliquimuni dio negativo

Malas noticias para La Paz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que las cantidades de petróleo encontradas en el pozo Lliquimuni no contienen volúmenes comerciales. Con esto se cierra el proyecto exploratorio que se realizaba en el norte paceño.



"Al terminar las operaciones de este proyecto y tras realizar actividades 100% de exploración, se ha llegado a concluir que el área de exploración que lleva su mismo nombre, registra la presencia de volúmenes de hidrocarburos que lamentablemente se encuentran en cantidades no comerciales", señaló este lunes el presidente de YPFB, Guillermo Achá, mediante un comunicado.



ANF informó el lunes que el campamento de Lliquimuni está en retirada porque no se encontraron hidrocarburos suficientes como para encarar un proyecto de explotación.



Los costos preliminares del proyecto petrolero establecen una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares en una carretera hasta Lliquimuni, además de 500 millones de dólares que supuso la fase de exploración, que conllevó la instalación de un campamento.



Se estudiará una nueva exploración



Sin embargo, Achá sostuvo que "la información técnica que se ha podido recolectar del subsuelo es de gran valor técnico puesto que verifican la existencia de un sistema petrolero activo en el área, lo cual constituye en una de las razones más importantes para seguir continuando con los estudios y evaluación de otros proyectos de perforación en el área".



YPFB también informa que luego de que han transcurrido 440 días desde que se inició la perforación del pozo Lliquimuni y tras haber llegado a la profundidad de 4.562 metros (mil metros más de lo proyectado) "se ha logrado culminar las operaciones de este proyecto ejecutado por YPFB Petroandina SAM, empresa de YPFB Corporación.



La estatal, además, indica que en los próximos seis y ocho meses estudiará los resultados para tomar la decisión de ir o no a un segundo pozo exploratorio, lo que implicará gestionar una nueva licencia ambiental.



"Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos, se puede aseverar que el subandino norte, a través de los estudios exploratorios desarrollados por YPFB Petroandina SAM, sigue siendo un plan exploratorio muy importante en Bolivia que debe seguir investigándose", indicó Achá.



Desde el año 2011 se anunció tanto desde YPFB como del Poder Ejecutivo, un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y 1 trillón de pies cúbicos de gas que podría contener esta área.



En diciembre del año 2014 se inició la perforación del pozo exploratorio en el área Lliquimuni. De acuerdo con datos de la empresa, la operación del equipo estuvo a cargo de la empresa china Sinopec con un costo aproximado de 50 millones de dólares. La misma firma, actualmente realiza otras tareas de exploración sísmica 2D en la Amazonía, con una afectación sobre 59 comunidades indígenas.