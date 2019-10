5 momentos en la gestión de Soledad Chapetón

Soledad Chapetón desplazó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Alcaldía de El Alto en marzo de 2015 cuando ganó, con 55,2% de los votos, la elección.



Candidata del partido Unidad Nacional, aunque más tarde dijo que respondería a El Alto y no a esa fuerza política, dejó atrás a quien fue alcalde de ese municipio por el partido oficialista, Edgar Patana que alcanzó el 31,8% de votos.



Desde que fue elegida para encabezar el municipio, no ha tenido una gestión fácil. Te mostramos los 5 hitos que marcaron su trabajo en menos de un año al mando del municipio más joven del país:



1. Diputados piden una Alcaldía paralela. A pocos días de su posesión, los legisladores del oficialismo, el 1 de abril de 2015, pidieron el gobierno coordine directamente con las organizaciones para realizar obras en ese municipio y anunciaron que no trabajarían con Chapetón.



2. Vecinos cercan la Alcaldía. En junio, una marcha exigía que la nueva alcaldesa permita la elección de subalcaldes "por usos y costumbres". Chapetón argumentó que la designación se hizo en cumplimiento de las competencias legales y la Federación de Junta de Vecinos (Fejuve) aceptó la decisión de la alcaldesa.



3. Denuncian a Chapetón por frases racistas. La autoridad había señalado en una entrevista que "si la Constitución habla, por ejemplo, de usos y costumbres, habla en pueblos indígenas y originarios, evidentemente los alteños venimos de diferentes áreas rurales, pero vivimos en la ciudad de El Alto, somos ciudadanos". Luego,el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la acusó de discriminar a los indígenas.



4. Piden su detención. En octubre de 2015, la acusaron por no reconocer los acuerdos firmados entre la Alcaldía (durante la gestión de Édgar Patana) y 53 empresas constructoras. Chapetón se comprometió a realizar las obras con adjudicaciones legales.



5. Toman la Alcaldía y queman documentos. Lo que inició como una marcha de padres de familia, el 17 de febrero de 2016, para pedir más recursos terminó en un asalto violento al edificio edil. Se quemaron documentos y 6 personas fallecieron a causa de la intoxicación. Creen que se trata de infiltrados del MAS en la marcha, sin embargo el Gobierno habla de un "autoatentado".