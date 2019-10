Exobreros de Enatex siguen con las protestas

Luego de que el presidente Juan Evo Morales fue bien claro en que no esta dispuesto en dar marcha atrás y dejar sin efecto el cierre de la fábrica de prendas Enatex, los extrabajadores de la factoría en crisis determinaron seguir con las protestas.



Gerónimo Cori, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ex Enatex, lamentó la respuesta del jefe de Estado y remarcó que van a continuar con la huelga de hambre y que realizaron una marcha por el centro paceño.



"Ayer tuvimos la baja de una compañera, pero hoy se sumo otro compañero por lo que somos siete personas en la huelga de hambre. Es cierto que unas 500 trabajadores cobraron sus beneficios sociales, ¿pero la otra mitad? aquella que no tiene donde trabajar que va a a pasar", dijo Cori.



El dirigente sostuvo que hoy marcharán por el centro paceño con el objetivo de que el Gobierno busque otras alternativas laborales para el resto de los trabajadores de la ex-Enatex.