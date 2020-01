Adal Ramones revela la fecha de su boda

Enamorado. Adal Ramones (55) prepara por todo lo alto su boda con Karla de la Mora (32). La propuesta la realizó la semana pasada y ya hay fecha para la celebración. El presentador anunció a los medios que llegará al altar el próximo 5 de agosto, en el estado de Puebla.

Ramones aseguró que no planea vender su enlace a ningún medio, de hecho fue él quien mostró a la prensa un breve video del momento exacto en el que le pidió matrimonio a su novia, 22 años menor que él.

Ramones aprovechó que Karla iba con unas amigas a una despedida de soltera para entregarle el anillo en pleno aeropuerto: “Antes de abordar, todas estaban en un restaurante, y yo se lo pedí, me hinqué y todo, fue muy bonito”, declaró el conductor al programa ¡Cuéntamelo ya!

Sobre la reacción de su prometida Adal dijo: “Y ella me encanta, porque me dice ‘¿así?’ porque ella iba en fachas”. El conductor no dejó nada a la improvisación y previamente ya había contactado a una cómplice, amiga de ella, para que este viaje se convirtiera también en su despedida de soltera: “Le llevaban su traje de baño que decía Ramones”, detalló.