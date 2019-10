Cenizas de Calbuco caen en Uruguay y Argentina

Las cenizas del volcán Calbuco en Chile se desplazan con lentitud y en la mañana de este viernes alcanzaron cinco departamentos de Uruguay, sin afectar la visibilidad, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología a través de un comunicado.



"La red de estaciones meteorológicas del instituto observa especialmente a los departamentos de Colonia, Mercedes, San José, Montevideo y también la zona de Carrasco", señala el texto.



Al respecto, la gerencia de operaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que atiende a la capital, informó a la AFP que no hay ningún alerta de los servicios de meteorología por lo que la instalación está operando con normalidad. Más temprano dos vuelos fueron cancelados porque su ruta incluía el paso por Argentina.



La instancia anunció una reunión técnica con el Sistema Nacional de Emergencias para evaluar la situación, pero hasta el momento la población uruguaya no estaría afectada. La presencia de las cenizas está a más de 6.000 metros de altura "no afectando la visibilidad en superficie".



Tampoco se advierten consecuencias sanitarias, y se estima una "muy baja probabilidad de precipitación en superficie de las partículas de cenizas".



Por su parte, al mediodía del viernes la consultoría brasileña Metsul anunció en twitter que las cenizas del Calbuco estarían llegando a Punta del Este.



En Argentina cancelan vuelos internacionales



La nube de cenizas que provocó la sorpresiva erupción de un volcán en el sur de Chile llegó este viernes a la capital argentina y causaron la cancelación de vuelos desde y hacia Estados Unidos y Europa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que sirve a Buenos Aires, informaron fuentes de la estación aérea.



En Buenos Aires, el principal aeropuerto internacional mantenía como cancelados tanto los arribos como las partidas de las compañías American Airlines, United Airlines, Delta y Air France, aunque el resto de las aerolíneas continuaba con su esquema normal de vuelos.



Las partículas cubren "toda la zona central de país, esto incluye Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba y de Santa Fe", aunque permanecen a gran altura, según un parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"Se espera que durante el transcurso de la mañana de hoy (viernes) se observen cenizas sobre la ciudad de Buenos Aires, dando un aspecto de cielo brumoso, pero sin generar reducción de visibilidad significativa, ya que su concentración es muy baja", informó el SMN.



El volcán Calbuco, a unos 1.300 km al sur de Santiago, hizo erupción el miércoles tras 54 años de inactividad, provocando la evacuación de 5.000 personas en Chile.