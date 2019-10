El calor global ya hizo subir el nivel del mar en el pasado

¿Cuáles serían las repercusiones que tendría el cambio climático si la humanidad no logra ponerle freno? Es una de las preguntas que se hacen los científicos y la respuesta podría estar en el pasado. Aquí hay una pista: la última vez que la Tierra tuvo una temperatura similar a la actual, el mar subió unos ocho metros y los registros fósiles estudiados por el Servicio Geológico de Estados Unidos son la prueba de ese fenómeno.



Donde hoy hay tierra firme existen restos de corales y moluscos ubicados en distintas cotas de entre ocho y 24 metros por encima del nivel actual del mar lo que demuestra que el agua llegó hasta esa altura hace 130.000 años, según explica el profesor de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) Joaquín Meco a la agencia de noticias EFE.



El investigador apunta que para que todos los océanos del mundo llegaran a ese nivel, tuvieron que haberse derretido los hielos de Groenlandia y parte de la Antártida. La mala noticia es que en el pasado geológico de la Tierra no hay ningún otro momento en temperaturas que se parezca más a la actual que la de ese entonces.



El proyecto del Servicio Geológico de Estados Unidos ha calculado cuánto subiría el mar si se derritieran todos los hielos que cubren la Tierra: solo los glaciares del Himalaya, los Alpes, los Andes y otras grandes cordilleras elevarían los océanos medio metro.



Si los hielos de Groenlandia se derritieran, todos los mares del planeta crecerían otros siete metros. Pero si se derrite la Antártida, los océanos subirían de golpe 55 metros más.



Cuán cerca estamos de eso

Los científicos ni siquiera tienen dudas de que pueda volver a ocurrir. Lo que no saben es cuánto se van a derretir las capas de hielo ni a qué velocidad.



A quienes una subida de los mares de casi 65 metros les parezca una exageración, Joaquín Meco recuerda que el agua ya se elevó 120 metros desde la última glaciación, ocurrida hace 20.000 años y la temperatura no había subido tanto como ahora, según publica la agencia de noticias EFE