5 consejos que ayudarán a combatir la impaciencia

En la actualidad cada vez aumenta los casos de personas que sufren de estrés y demuestran un alto grado de impaciencia, debido a diferentes factores socioeconómicos.



Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la impaciencia no solo puede generar malos ratos, sino que también pueden afectar a la salud.



De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la Asociación Médica Americana, la impaciencia está relacionada con la hipertensión tanto en los jóvenes como en personas adultas y estas son las consecuencias que pueden sufrir los impacientes:



-tEnvejecimiento



-tObesidad



-tAnsiedad



El estudio no solo identifica las consecuencias de la impaciencia, sino que también recomienda una serie de consejos que pueden ser tomados en cuenta para evitarla:





1. Situaciones diarias que no dependen de ti: se puede llegar a perder la cabeza cuando se está atascado en el tráfico; sin embargo, estas situaciones escapan de tus manos, trata de mantener la calma.



2. Sé realista: el poder identificar las situaciones que si puedes solucionar te ayudarán a mantener la calma.



3. Intenta hacer una lista: realizar una lista de las cosas que debes realizar durante el día, esto te beneficiará ya que podrás organizar mejor tu tiempo.



4. Puedes realizar ejercicios: realizar ejercicios puede ayudarnos a combatir el estrés y por ende podremos ser personas más pacientes y activas.



5. Disfruta el momento: Poder disfrutar cada instante de tu vida, así crearás una mente positiva que te ayudará a combatir la impaciencia.