Las tablas no se dejan vencer ni por el invierno

¿Quién dijo que cuando hace frío no se puede salir? Y es que si bien la ciudad de los anillos ha sido azotada por el crudo invierno, seis compañías teatrales decidieron que esta costumbre de no hacer lo que les gusta en esta temporada, se acabaría con la creación del primer Festival Invernal Teatro con Chompa.

“Se me ocurrió hacer un festival de invierno que se repita cada año, pero con la excusa de que siempre hagamos tributo a alguien, en este caso decidimos con los demás elencos que sea a Óscar Barbery, montando algunas de sus obras”, explicó el organizador Róger Quiroz, de la compañía Nosotros Dos.

Si bien este encuentro se inicia hoy con la puesta en escena de Fresa y Chocolate, dirigida por Leonardo Gavriloff, en agosto las obras que se presentarán en los cuatro fines de semana fueron escritas por Barbery.

La obra de Aldea Cultural, en la que actúan Mario Chávez, Marcos Vecin y Guillermo Sicodowska, la podrás ver hoy, mañana y el domingo, desde las 20:30, en Casateatro (Museo de Historia Regional, frente al correo).

NUTRIDA AGENDA

Para el 28, 29 y 30 de este mes será el turno de Voyeur Teatro con Que sea varoncito.

Para agosto las cuatro obras de Barbery serán: el 4, 5 y 6 con Calandraca (Ditirambo), 11, 12 y 13 con Retratos Salvajes (Ditirambo), 18, 19 y 20 con En cuatro (Ditirambo) y el 25, 26 y 27 con Tu nombre en palo escrito (Casateatro). Además, las compañías realizarán la entrega de un reconocimiento a Barbery en un acto central el viernes 4 de agosto.

“Son más de 60 personas que estarán actuando sobre las tablas hasta septiembre”, dijo Quiroz.



En el último mes del festival se verán: el 1, 2 y 3 Terapia (Nosotros Dos)]; 8, 9 y 10, Lámina y Pintura (A Lu-K); y, para cerrar con broche de oro, el 15, 16 y 17, Fray Milonga (Casateatro).



El costo de las entradas para todos los espectáculos será de Bs 50 (general) y Bs 30 (estudiantes), además se realizarán preventas (una semana antes del show) en las que el ingreso estará en tres por Bs 100. Para mayor información y reservas al 773-91702.