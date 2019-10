Intentaron detener a Carlos Chávez en el aeropuerto Viru Viru

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, fue retenido esta noche en el aeropuerto Internacional Viru Viru cuando intentaba abordar un avión con destino a Asunción, de Paraguay.



“Es totalmente ilegal porque la citación era para mañana. Mínimamente debieron esperar a mañana. No le han dejado subir al avión", dijo su abogado Jerjes Justiniano Atalá.



Según se conoció, el presidente de la FBF se encontraba en la terminal aérea junto al secretario Ejecutivo de la FBF, Alberto Lozada, cuando policías vestidos de civil se acercaron para impedir que abordase el avión que le llevaría a Paraguay, donde tenía que acudir a una reunión de la Conmebol.



Chávez pidió a los agentes que le muestren una orden de aprehensión y al no contar con este documento, cuya autorización solo la emite un juez, lo acompañaron de nuevo hasta la zona de preembarque. Posterior a ello el dirigente del fútbol boliviano abordó el avión que lo trasladará esta noche a Asunción.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que no había ninguna orden de aprehensión en contra de Chávez por lo que cualquier detención habría sido al margen de ley.



El escándalo de la FIFA que salpicó a Bolivia



La Fiscalía había citado a Carlos Chávez a prestar su declaración informativa este viernes, en Sucre, por el proceso penal abierto en su contra por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, evasión tributaria, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

El dirigente de la FBF es el primer convocado por la justicia boliviana en el marco de una investigación estadounidense sobre la corrupción en la FIFA, hecho que ha llevado a que el representante máximo de esta institución deportiva, Joseph Blatter, renuncie al cargo.



Se investiga a Chávez por haber, supuestamente, recibido sobornos junto a diez federaciones que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).