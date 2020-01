Montenegro responde a la confianza

El volante ofensivo de Guabirá Juan Carlos Montenegro está respondiendo de la mejor manera a la confianza que le está brindando el técnico Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, quien le está dando minutos de juego. Montenegro destacó este domingo en la victoria de los azucareros sobre Oriente Petrolero (2-1). Marcó el primero, a los 68'.

El futbolista oriundo de San Borja (Beni) disputó su séptimo partido en el torneo Apertura y se mostró contento por anotar su primer tanto en la Liga profesional. “Estoy alegre porque logré uno de mis objetivos (marcar un gol en Liga). Ayer entré decidido y pude aportar al equipo”, dijo a DIEZ este lunes Montenegro.

El DT azucarero, Antelo, desde el inicio del torneo dio cabida a los juveniles en su equipo y cosechó buenos resultados. “El profe me venía diciendo entre semana que podía tener minutos y me pidió que me mentalice. Ahora estoy trabajando para ganarme un puesto entre los titulares”, expresó.

Guabirá fichó al volante, de 20 años, en 2016 proveniente de Atlético San Borja de Beni. Montenegro afirma que compartir camerinos con jugadores experimentados lo ayudan a crecer como futbolista. “Los mayores tienen mucho que ver, ellos nos enseñan muchas cosas. (Gualberto) Mojica y (Marcelo) Aguirre me aconsejan, saben que tenemos condiciones”, indicó.