“Hubo omisión de socorro y no se 'negoció' para salvar vidas"

Los familiares de Ana Lorena Tórrez señalaron tener ‘sospechas’ de dónde pudo salir el disparo que mató a la joven y el abogado Adhemar Suárez cuestionó que desde el Gobierno se haya afirmado que fue por un tiro de su captor, cuando aún no hay el resultado del estudio balístico.

Roxana Torrico, madre de la joven, afirmó que “el Gobierno nacional y el Ministerio de Gobierno están a tiempo de reivindicarse y mostrar, en una investigación justa y transparente, al verdadero autor de este terrible crimen”.

De lo que no tienen duda los familiares es que la Policía no protegió a su ser querido ni lo auxilió a tiempo cuando se debatía entre la vida y la muerte. “Tenemos claro que el auxilio a Ana Lorena no fue inmediato; pasaron varios minutos que son esenciales”, dijo Eduardo, hermano de Ana Lorena, mientras su progenitora lamentó que los policías hayan pasado junto a su hija por varios minutos sin auxiliarla. “Para mí hay homicidio culposo y también omisión de socorro”, dijo.

Creen que debieron negociar

Torrico cuestionó que la Policía podía haber negociado con los captores para salvar todas las vidas. “No sé qué protocolos sobreponen lo material sobre la vida de las personas”, lamentó.

Mientras tanto, el coronel Jorge Santistevan, experto en temas de seguridad y parte del equipo de la defensa de la familia de Ana Lorena Tórrez, enfatizó: “La misión de la Policía, cuando había rehenes en ese lugar, era una operación especial de rescate”.

Además, la madre de la víctima consideró que el país vive en estado de inseguridad e indefensión y que las autoridades llamadas por ley han fracasado en la defensa de las familias.



Por otra parte, Adhemar Suárez señaló que además de Dirk Smith como perito en balística, se va a ofrecer al forense Celso Cuéllar para que forme parte del equipo de expertos conformado por la defensa de la familia.

Smith, 30 años de experiencia

Dirk Smith dice tener varias licencias de diversa índole en su país, Alemania, que lo acreditan como perito en distintos sistemas de armas de fuego, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las actuales. Señala que tiene más de 30 años de experiencia.



Confirmó que colaborará con la familia de la víctima de Eurochronos y que espera acceder al cuadernillo de investigación del caso para empezar su trabajo. Señaló que hasta el momento ha visto los videos, los cuales considera de gran ayuda para reconstruir los hechos.



“Preliminarmente, lo único que puedo decir es que he visto varios impactos de bala en paredes y piso. Debido a eso, se debe estudiar la posibilidad de rebotes de balas. Ahí entra la ciencia balística”, manifestó.

Además, explicó que para que esa posibilidad se dé, influyen factores como el ángulo del disparo, el viento, la velocidad y el peso del proyectil, el tipo de arma, entre otros.