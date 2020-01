Desde la terraza del hospital de segundo nivel de la Villa Primero de Mayo, su director, Óscar Mario Arana, apunta hacia el parqueo y dice: “Ahí nadie quiere estacionar, por miedo a que desde el barrio de los ayoreos tiren piedras y le rompan los vidrios del motorizado”. La comunidad ayorea Degüi tiene un portón ancho en su entrada, pero no existe un vehículo en su interior, sus pocas calles son pasadizos peatonales y por ahí solo se puede caminar a pie o, a lo sumo, en alguna bicicleta vieja que reposa debajo de un árbol que habla con el viento.Desde fuera hay vecinos que dicen temer a los habitantes de Degüi, especialmente a los niños, que, según testimonios, se entran a las casas a recoger lo que no les pertenece. Desde dentro, uno se entera de que hay medio centenar de niños huérfanos o que viven solo con la mamá, que, a su vez, los deja con algún pariente, porque debe salir a la ciudad a buscar trabajo, a vender las artesanías que hace con sus manos de artista anónima. Desde dentro uno se entera de que ellos extrañan a los pájaros cantores que se posaban en los árboles de los abuelos y las fogatas ancestrales donde se reunían al calor de la palabra, el rugido del cielo en las noches de tormenta y el amanecer despreocupado que anidaba en los bosques de otros años donde vivían antes del éxodo a este mundo, que sigue siendo desconocido. El Dr. Óscar Mario Arana no habla con rabia, solo cuenta. Cuenta que desde la comunidad Degüi los niños utilizan la hondas para romper los ventanales de blindex del hospital y que hay adolescentes que beben y los sábados suelen asaltar a las enfermeras que se marchan a casa. Pero también dice que los vecinos del barrio Libertad se han reunido con los dirigentes de Degüi y se ha logrado un acuerdo para convivir pacíficamente.Desde dentro el pueblo ayoreo recuerda que hace 40 años este lugar de Santa Cruz no estaba atropellado por la urbanización y que ellos vivían rodeados de árboles, que después se vieron apretados entre las moles y se les puso cemento donde antes se bañaban y cazaban, como lo hacían en los primeros tiempos, cuando allá, en la selva, los niños jugaban a atrapar el viento