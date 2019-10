Ésta es la lista de los 10 últimos ganadores del Premio Nobel de la Paz, atribuido este viernes a los mediadores del diálogo nacional tunecino:



2015: Cuarteto del Diálogo Nacional tunecino, por "su contribución decisiva a la construcción de una democracia pluralista" tras la revolución de 2011, que terminó con el régimen de Ben Ali.



2014: Malala Yusafzai (Pakistán) y Kailash Satyarthi (India), "por la lucha contra la opresión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación".



2013: Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OIAC), por sus esfuerzos destinados a liberar el planeta de estas armas de destrucción masiva.



2012: Unión Europea (UE), por haber contribuido a pacificar un continente devastado por dos guerras mundiales.



2011: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee (Liberia) y Tawakkol Karman (Yemen), por su lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres y sus derechos a participar en los procesos de paz.



2010: Liu Xiaobo (China), disidente encarcelado, "por sus esfuerzos duraderos y no violentos en favor de los Derechos Humanos en China".



2009: Barack Obama (Estados Unidos) "por sus esfuerzos extraordinarios con miras a reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos".



2008: Martti Ahtisaari (Finlandia) por sus numerosas mediaciones de paz en todo el mundo.



2007: Al Gore (Estados Unidos) y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, por sus esfuerzos para aumentar el conocimiento sobre el cambio climático.



2006: Muhammad Yunus (Bangladesh) y su banco especializado en el microcrédito, el Grameen Bank, porque "una paz duradera no puede obtenerse sin que una parte importante de la población encuentre la manera de salir de la pobreza".

?