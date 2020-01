Pronostican fuertes vientos de hasta 80 kph

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha lanzado la alerta naranja porque entre hoy y mañana la ciudad se verá azotada por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora, el fenómeno se debe a que el miércoles por la madrugada ingresará un frente frío débil del sur que hará bajar hasta 14ºC el termómetro.



Dardo Melgar, del Senamhi Santa Cruz, dijo que las ráfagas se sentirán hasta mañana al mediodía, en la tarde calmará y en la noche se sentirá la llegada de a poco del frío el cual se mantendrá hasta el jueves con temperatura máxima de 22ºC.



“No se espera que el surazo llegue con lluvia, aunque no se descarta en algunas zonas del norte integrado y de la Chiquitania”, anotó Melgar.



Como está previsto el viento fuerte el Departamento de Emergencias Municipales (DEM) se mantiene activo ante cualquier llamada de vecinos pues no se descartan árboles o ramas caídas, letreros, gigantografías o bardas que se vienen abajo, para ello hay un grupo especializado de 15 personas que acudirán a ayudar.



El DEM tiene a disposición la línea telefónica gratuita del 800-125050 y el número de teléfono fijo 334-4637 para cualquier llamado de auxilio.



“Recomendamos a la gente no caminar por aceras con obras en construcción, a no detenerse cerca de una gigantografía y a los conductores no dejar estacionados sus vehículos debajo de los árboles por el riesgo de sufrir daños”, indicó Roxney Borda, responsable del DEM.



El funcionario municipal aclaró que si el incidente de árbol caído ocurre no les compete intervenir, solo si está en acera u otro espacio público, por ello recomendó a los dueños de casa que hagan una buena poda de sus plantas.