Yihadistas decapitan a otro rehén japonés

El grupo Estado Islámico (EI) difundió un vídeo a través de Twitter este sábado que supuestamente muestra la decapitación del rehén japonés Kenji Goto.



En las imágenes, divulgadas por el órgano de propaganda de los yihadistas, Al Furqan, Kenji aparece arrodillado vestido con un mono naranja, mientras un hombre encapuchado detrás de él culpa al gobierno japonés de su muerte. El vídeo termina con una foto del cuerpo tirado en el suelo, de espaldas, con la cabeza encima.



El ejecutor parece ser el hombre conocido como Yihadi John, que habla con un marcado acento británico, y que ya ha protagonizado vídeos de otras decapitaciones en el pasado.



Dirigiéndose al gobierno nipón, el hombre dice: "ustedes, como sus estúpidos aliados de la coalición satánica, no han entendido aún que somos un Califato islámico, con autoridad y poder por la gracia de Dios, un ejército entero sediento de su sangre".



Luego se dirige al primer ministro japonés, Shinzo Abe: "A causa de su insensata decisión de tomar parte en una guerra imposible de ganar, este cuchillo no solamente degollará a Kenji, sino que continuará causando matanzas allá donde se encuentre gente suya. Que empiece la pesadilla para Japón".



El vídeo no menciona en ningún momento la suerte del piloto jordano que también era mantenido como rehén y amenazado con ser ejecutado.



Hace 11 días, coincidiendo con el viaje del primer ministro

nipón, Shinzo Abe, a Oriente Próximo, el EI envió un primer vídeo en

el que demandó a Tokio que pagara 200 millones de dólares a cambio de no asesinar a Goto, capturado en octubre, y a otro ciudadano

japonés, Haruna Yukawa, que fue ejecutado el pasado sábado