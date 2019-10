WhatsApp lanza versión para computadora y te enseñamos cómo usarla

WhatsApp puede usarse desde cualquier computadora desde este miércoles. La famosa aplicación de mensajería lanzó su servicio web de manera oficial para los sistemas operativos Android, BlackBerry, BB10 y Windows Phone.



Por el momento, esta nueva aplicación no se puede usar en iOs de Apple, por lo que no se podrá acceder desde iPhone.



¿Cómo usar WatsApp en la web?



Primero se debe actualizar la aplicación de mensajería y descargar la última versión en el celular.



A continuación se debe acceder, desde la computadora, a la página de internet web.whatsapp.com mediante el navegador Google Chrome, el único con el que se puede usar la app, por el momento.



Una vez que se haya accedido a esta web se debe escanear el código QR que aparece en la pantalla para que el teléfono se sincronice y se acceda a la aplicación (es decir, con la cámara de fotos encendida se pasar el celular por encima del módulo cuadrado con extraños dibujos).



En cinco segundos tendrás acceso.



Desde la computadora se podrán ver las conversaciones, iniciar nuevas, y crear nuevos grupos. Dentro de ellas podremos mandar texto, imágenes, vídeos, grabar algo de audio y enviar emoticones.



El teléfono siempre deberá estar conectado para que no se pierda la conversación pues no es un servicio en la nube, sino que usa el teléfono como intermediario. Si se desconecta tendremos que cerrar sesión en la web y volver a conectarnos.