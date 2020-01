Piden documentar a gente de la frontera

Autoridades ediles de Bolivia y de Brasil en Piso Firme acordaron pedir que se envíen brigadas del Segip y del Sereci para que doten de cédulas de identidad y certificados de nacimiento a familias de poblaciones cruceñas y benianas como Piso Firme, Cachuela, Bella Vista, Remanso y Cafetal para que puedan ser atendidas gratuitamente en hospitales de Brasil.



El alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, dijo que pidió a los alcaldes de las ciudades brasileñas de Sherexeira, Colorado y Pimenteira (Rondonia) que no suspendan la atención médica que hasta ahora brindan a los pobladores que viven en la zona fronteriza, por ser indocumentados. "Ese fue el punto central de la reunión y no sobre límites como dijeron autoridades de Beni, que más bien deberían preocuparse porque la gente sea documentada", dijo Salces.



Los alcaldes de Pimenteira, Olvindo Luiz; de Sherexeira, Airton Gómez; y de Colorado, Gutemberg Azebedo, pidieron que se gestione la documentación en la zona fronteriza para que accedan gratuitamente en Brasil al Servicio Universal de Salud, pues los indocumentados no serán beneficiados.