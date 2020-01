Exportadores ven que no podrán con alza salarial

El gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), Oswaldo Barriga, afirmó el martes que no hay liquidez en el sector empresarial para soportar un incremento salarial este año.



"Los empresarios, a través de la CADEX, consideran que no hay liquidez para un incremento (...). No estamos de acuerdo por los incrementos que hemos sufrido desde 2006, que implica un alza del 230 por ciento al salario básico y más del 70 por ciento a la masa salarial", explicó.



Según el titular de CADEX, el pago del doble aguinaldo, las restricciones a las exportaciones y el déficit fiscal son otros factores para la iliquidez de las empresas.



Barriga también criticó que la negociación del Gobierno con los trabajadores sea bilateral y que no haya habido una coordinación tripartita y técnica para evaluar la situación del sector privado.

