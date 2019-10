Político chileno ve pésima estrategia frente a Bolivia

El senador independiente por Antofagasta en Chile, Alejandro Guillier, calificó de equivocada y pésima la estrategia de su Gobierno frente a la que desarrolla Bolivia, con su Demanda Marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"¿Comunicar qué? ¿Una tesis equivocada? Pero si perdimos 14 a dos, punto por punto. No es solo problema comunicacional, comunicacional significa que tienes una buena estrategia, una buena postura. Yo creo que la postura de Chile es esencialmente equivocada", increpó el legislador a radio ADN, en respuesta al agente del Gobierno chileno ante la CIJ, Felipe Bulnes, quien en una reciente entrevista en prensa dijo que "comunicacionalmente algunos, sin darse cuenta, le han hecho un gran favor a Bolivia al declararnos derrotados".



El político, que anticipó la derrota de su país un día antes de conocerse el veredicto del organismo internacional, reiteró que Chile está aislada en la región, debido a que ningún país se adhirió a los argumentos expuestos frente al reclamo boliviano.



"Chile hizo gestiones diplomáticas para que el papa no hablara del tema marítimo, venía en el avión cuando habló del tema y cuando estuvo en Bolivia la remató. Estamos aislados, mencionenme un país que haya cerrado filas con Chile", agregó Guiller.



El pasado jueves, el juez Ronny Abraham, presidente de la Corte de Justicia, leyó el fallo que rechaza la objeción preliminar de competencia que presentó Chile, por lo que esa instancia analizará el fondo de la demanda marítima nacional.