Evo rechazaría aguinaldo doble de ser empresario

"Entiendo la situación. Si yo fuera empresario, no aceptaría el doble aguinaldo", aseveró el presidente Evo Morales, consultado sobre el crecimiento económico en el país y la posibilidad de alcanzar el beneficio en esta gestión.



Morales comentó que "de muchos de ustedes (periodistas) sus dueños de medios de comunicación, algunos no pagan doble aguinaldo, algunos les chantajean", en referencia a condicionantes sobre despido o el pago del monto económico a fin de año.



Conoce más: Privados ven cautela al hablar de doble aguinaldo



La máxima autoridad aseguró que "Bolivia no se encuentra en crisis económica, por el contrario estamos con crecimiento económico" y explicó que "estamos en negociaciones a nivel internacional sobre el precio del petróleo, pero nosotros no decidimos".



Sostuvo que son alentadoras las proyecciones de algunas instancias estatales e insistió en que el "crecimiento económico, la mejor formar de combatir crisis es con mayor inversión", a tiempo de pedir que se respeten los derechos de los trabajadores.



Lea también: Evo dice que no hay paro y ratifica doble aguinaldo