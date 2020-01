Denuncian problemas en un hospital

La caída de una parte del cielo raso de un quirófano del hospital de niños Mario Ortiz motivó la presencia allí del asambleísta Johnny Morató (MAS), que la semana pasada alertó de la situación. Estuvo acompañado por sus colegas Edwin Muñoz y Gabriela Rivero, para pedir a la Gobernación que se priorice la inversión en los hospitales.



“El techo se ha caído por la humedad, hay riesgos de cortes eléctricos en los quirófanos y hay equipos de radiografía que no funcionan. También faltan ítems y muchas otras cosas”, expresó Morató.



Sobre el hueco en el techo, Alejandra Uriona, gerenta del Hospital de Niños, aclaró que no se trata de la caída de la infraestructura, sino de parte del cielo raso. “Esta es una infraestructura que ha sido ampliada, refaccionada y está en buen estado; el problema ha sido en una parte del cielo raso”, dijo Uriona.



El director del hospital, Arturo Galarza, dijo que el boquete mide unos 40 por 60 cm y que se debió a la humedad producida por el desvío del conducto del acondicionador de aire. Aclaró que se utilizan los otros quirófanos para las cirugías.

Otras denuncias

Morató señaló que hay un equipo de rayos X que no está funcionando y que en su lugar habría uno prestado por una empresa, a cambio de que le compren las placas. Alejandra Uriona reconoció que un equipo, adquirido hace siete años, no funciona porque precisa un repuesto que no está disponible en el mercado. “Se tiene un equipo prestado para satisfacer la demanda de los pacientes, pero las placas de rayos X se adquieren mediante licitación”, dijo