Fallece el legendario músico David Bowie

El legendario músico británico David Bowie, autor de clásicos como "Starman" y "Space Oddity", ha muerto a los 69 años de cáncer, informa este lunes su página de Facebook.



Según este mensaje, el artista, que popularizó el "glam rock" en los años 70 y 80, falleció este domingo "serenamente, rodeado de su familia, tras una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer".



"Aunque muchos de vosotros compartiréis con nosotros esta pérdida, pedimos respeto a la privacidad de la familia durante el duelo", añade la nota, a la que dirigía también el Twitter oficial de Bowie.



Su hijo, el cineasta Duncan Jones, confirmó por su parte la noticia en la red social.



"Lamento mucho decir que es verdad. Estaré desconectado una temporada. Mucho amor para todos", escribió.



Su último disco



El cantante y multiinstrumentalista, conocido por su imagen andrógina y enigmática sobre todo en su época de máximo éxito, lanzó al mercado su último disco el pasado viernes, coincidiendo con su 69 cumpleaños.



La víspera de poner a la venta "Blackstar", su vigésimo quinto álbum de estudio, presentó el vídeo musical del tema "Lazarus", un inquietante clip de unos cuatro minutos de duración en el que Bowie aparece con los ojos vendados, levitando en la cama de un hospital psiquiátrico.



Este último trabajo, que contiene solo siete canciones, ha sido bien recibido por la crítica en el Reino Unido.



Durante años ha habido en los círculos musicales rumores sobre la salud del cantante, muy reservado con su vida personal y que hacía contadas apariciones públicas.



Su último concierto en directo fue una actuación con fines benéficos en Nueva York en 2006.



La vida de Bowie



Bowie saltó a la fama en 1972, con "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", y se hizo famoso no solo por sus letras misteriosas y electrizantes sino por su imagen tan espectacular como ambigua.



Sus grandes éxitos, convertidos en clásicos de la música y referencias de culto, incluyen también "Let"s Dance", "Heroes", "Under Pressure", "Rebel, Rebel", "Life on Mars" y "Suffragette City".



El Museo Victoria & Albert de Londres dedicó en 2013 a Bowie, que durante su carrera también fue actor, una exposición que ha sido una de las más exitosas de su historia.



Un año después, en noviembre de 2014, Bowie celebró medio siglo de carrera con "Nothing Has Changed", una ambiciosa antología que reflejaba la diversidad de rostros que cultivó en su vida.



La publicación del recopilatorio se complementó con el estreno en el Reino Unido de la película "David Bowie Is", un documental en torno a la exposición sobre el artista en el Victoria & Albert.



Nacido en el barrio londinense de Brixton en 1947, el músico estuvo casado dos veces, la segunda con la modelo Iman, y tuvo dos hijos.